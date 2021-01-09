Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı!

Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi sonrası yüz yüze eğitime ara verilen hayat boyu öğrenme kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.



Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, 65 yaş üzerindeki vatandaşların kurslara pandemi den dolayı kabul edilmeyeceğini ve 20 yaş altındaki gençlere ise kurs açılmayacağını ifade etti.





Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül konuşmasına şöyle devam etti;



“Milli Eğitim bakanlığımızın emirleri doğrultusunda 20 Kasım ve 4 Ocak arasında kurslarımıza ara vermiştik. Bu doğrultuda hijyen şartlarını da yerine getirerekten bakanlığımızın emirleri doğrultusunda ayın 11'i itibarıyla yüz yüze eğitimlere başlıyoruz. Kurslarımız bu ara dönemde de birkaç kursumuz devam etmişti özellikle katı yakıt, kalorifer kursumuz doğalgaz kursumuz ve maske kursumuz kurslarına devam etmişti. Bu süreçte pazartesi günü itibariyle ara verdiğimiz kurslar ve yeni açacağımız kurslar yüz yüze eğitimlerine başlayacaktır.



Ayın 11’i itibarıyla İçişleri Bakanlığımızın Genelgesi doğrultusunda 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın kurslarımıza pandemi den dolayı kabul etmeyeceğiz o süreler içerisinde ve 20 yaş altındaki gençlerimizin de sokağa çıkma kısıtlamasında sıkıntı yaşamaması için o dönemlerde onlara da kurs açmayacağız. Okulumuz temiz okul belgesine kavuşmuştur. Bundan dolayı öğrencileriniz geldiği zaman maskeye mesafeye ve hijyen koşullarına dikkat ederek sınıflarımıza girecektir. Yine sınıflarımızda azami ölçüde öğrencilerimizin sayısını az tutmaya çalışıyoruz yine uygulama derslerimizde de mesafe koyarak dan derslerimizi başlatacağız.



Ara verilen dönem içerisinde bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim kapsamında bazı kurslarımızı başlatmıştı bazı illerimize ve bazı halk eğitim merkezlerimiz de bu kurslar yapıldı. Ancak ilimizde ve kurumumuzda uzaktan eğitim faaliyeti yapılmadı. Bundan dolayı da yüz yüze eğitimi bakanlığımız biran önce başlatmış oldu.”

Haber: Gökhan ÇALI