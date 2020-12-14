Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması... MEB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği ana sınıfları hariç tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

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