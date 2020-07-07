Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği tarih belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
EĞİTİM 07.07.2020, 16:47 07.07.2020, 19:08
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2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasını beklediklerini belirten Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdür Cemal Yılmaz, yaz döneminde, öğrenciler geldiğinde okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Konuşmasının devamında yılmaz, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini Aksu Haber’e anlattı.
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