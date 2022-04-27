Öğrenciler maskeleri çıkardı

Yaklaşık 3 yıldır etkisini gösteren koronavirüs salgını yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlıyor.

Bu kapsamda tedbir amacıtla uygulamaya konulan 'maske zorunluluğu'nda dün itibarıyla sona gelindi.

Öğrencilerin en mutlu günü

Kapalı mekanlarda ve okullarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, yurdun dör bir yanındaki öğrenciler derin bir nefes almaya başladı.

İzmir

700 bine yakın öğrencinin bulunduğu İzmir'de eğitim gören öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, maskesiz olarak ders yaptı.

"Maskeyle ders dinlemek çok zordu"

1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, bu yıl okula başladığını ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula geldiğini belirterek, "Maskeyle derse girmek zor oluyordu, bunun için çok sevinçliyim." dedi.