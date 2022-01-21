Öğrencilerin karne günü: Yarıyıl tatili başladı
Erkene çekilen yarıyıl tatilinden önce öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Tatilleri bugün başlayacak olan öğrenciler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
EĞİTİM 21.01.2022, 10:30
Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili bugün başlıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olumsuz hava muhalefeti sebebiyle erkene çektiği yarıyıl tatilinden önce, öğrenciler karnelerini almak üzere okulun yolunu tuttu.
TATİL 6 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR
Bu kapsamda erkene alınan yarıyıl tatili, 21 Ocak günü, karnelerin dağıtılamasının ardından başlayacak ve 6 Şubat tarihinde sonra erecek.
KARNE HEYECANI BAŞLADI
Ülke genelinde alacakları belge ve puanları merakla bekleyen öğrenciler karnelerine kavuştu.
Öte yandan karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanı, renki görüntüler oluşturdu.
Namaz Vakti 21 Ocak 2022
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|22
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|35
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|22
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|34
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|22
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|31
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|21
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|18
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|O
|P
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|38
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|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|20
|20
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11