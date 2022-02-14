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Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

EĞİTİM 14.02.2022, 12:45 14.02.2022, 12:52
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de

AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasıyla gelen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanarak yürürlüğe girdi.

3 KARİYER BASAMAĞINA AYRILACAK

Teklifle, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenleniyor.

Öğretmenlik mesleği üç kariyer basamağına ayrılacak.

Aday öğretmen olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumunda mezun olma, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday öğretmenler adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI ŞARTLARI

Aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınava başvuru yapacak. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası alacak.

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda başöğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan başöğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.

TAZMİNAT İYİLEŞTİRMELERİ YAPILACAK

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor.

EK GÖSTERGE 3600'E ÇIKARTILIYOR

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

BAKAN ÖZER: HAYIRLI OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

#Öğretmenlik Meslek Kanunu #Resmi Gazete #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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