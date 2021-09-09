Okula uyum için altın öneriler!
Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula uyum süreçleri konusunda da bi hayli zorluk yaşıyor.
EĞİTİM 09.09.2021, 17:10 09.09.2021, 17:29
Sadece öğrenciler değil, veliler ve hâlihazırda çalışanlar için de yeni bir eğitim öğretim yılı başladı.
Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur bu süreçte ailelere düşen görevleri Aksu Haber’e paylaştı.
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