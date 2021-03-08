Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Okulların hangi tarihe kadar açık olacağına cevap verdi

EĞİTİM 08.03.2021, 21:37 08.03.2021, 21:52
Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak, ara tatil yapılmayacak" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamarından önemli başlıklar;

İSTİFA İDDİALARINA CEVAP

Twitter hesabıyla Instagram hesabında farklılık var. Twitter'ı açsa görecek takip ettiğimi. Tamamen mantıksız ve bir şekilde karmaşa oluşturmak şeklinde. Kurumsal olarak asılsızdır diye bir tweet attık. Hiç önemsemedim.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA

İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

ŞEHİR BAZLI AÇILMA KAPANMA OLABİLİR

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp bu süreci bir haftaya yayalım, iki haftaya yayalım. Okullar kısmı kalsın, diğerlerini biraz sınırlayalım gibi yerer kararlar alabilir.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASINDA SON DURUM

Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor.

BİR HAFTADA VAKA SAYISINDA KISMİ ARTIŞ VAR

Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuummuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor..

Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var.

OKULLARDA DİKKAT NOKTASI ÖĞRETMENLER ODASI

Bizim için okuldaki birinci dikkat noktası öğretmenlerin odası. Öğretmenden öğretmene bulaşma yüksek. Çocuktan çocuğa bulaşma riski, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, literatüre göre daha düşük.

LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAVLAR

Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak dğeil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var.

TAMAMEN HER ŞEYİ DURDURURSAK...

Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

ARA TATİL OLACAK MI?

Bir ara tatilden ziyade okulun uzatılmasıyla ilgili planlarımız var. Ara tatil olmayacak. Öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okulda kalacak.

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#Okul #tatil #Selçuk
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