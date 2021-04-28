Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

'YKS ve LGS ertelenecek mi' ve 'okullar ne zaman kapanacak' soruları yanıt Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

EĞİTİM 28.04.2021, 22:23
Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek.

17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. 

Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söylebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ?

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BULAŞI ARTIRDI MI?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA SÜRECİ

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. 

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ DURUMU

Biz diyoruz ki bizim en riskli gruplarımız hangi gruplardır? Kazanımlarda en çok eksiği olan, öğrenme açığı en çok olan hangisi diye bakıyoruz. Özel eğitimle ilgili sınıflarda 8 ve 12. sınıflarda bu tür öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için dikkat ederseniz köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi Bilim Kurulu'ndan. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak.

TELAFİ EĞİTİM OLACAK MI?

Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. 

Tam kapanmada öğretmenler okula gitmeyecek

Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak. 

TABLET DAĞITIMI

750 bine yakın tableti öğrencilerimize teslim ettik. Onların da takibini yapıyoruz. Bir evde 2 kardeş var 3 kardeş bazen kardeşler ortaklaşa kullanılabiliyor. Hiçbir öğrencinin hiçbir dersi kaçırması söz konusu değil. EBA destek merkezlerimizden de öğrencilerimiz yararlanabilir.

EVDE KALAN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ

Öncelikle şunu söylemek lazım biz bakanlık olarak akademik açıkları kapatmak konusunda hızlıca yol alabiliriz. Sosyal ve duygusal problemlerin iyileştirilmesi buralar uzun soluklu konular. Bir çocuk sosyal duygusal açıdan problemler yaşarsa diğer derslerde de yaşar. Sosyal duygusal gelişim diğer dersler için de çok önemli. Çocukların sosyal duygusal anlamda desteklenmesi lazım. Psikososyal destek veren hatlarımız var. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz bu desteği sağlıyor. Öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. Çocuklara psikososyal ilk yardım nasıl yapılır bunu öğretiyoruz. Salgında 560 bin civarında öğretmenimizle görüşme fırsatı buldum. Öğretmenlerimiz için çok zorlu bir süreç. Yüz yüze eğitimden daha meşakkatli bir iş. Gerekirse kendi çocuklarını ihmal ederek öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorlar.

SALGIN SONRASI İÇİN PLANLAMA NE?

Öğretmen destek paketlerimizle hangi sınıfta hangi düzeyde nasıl çalışmalar yapılacak öğretmenlerimize sunuyoruz, sunacağız. Hem akademik olarak çocuklarımızı izleyip öğrencilerimizn hangi konuda eksikleri var bunları belirliyoruz. 

YENİ ATAMA MÜJDESİ VAR MI?

Öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz. Şu anda 20 bin ile kısıtlı.

#Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #Okullar ne zaman kapanacak #YKS ve LGS ertelenecek mi
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