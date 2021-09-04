Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Kovid-19 tedbirleriyle yüz yüze eğitimin yapılacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında çalışmalar tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar paylaşılmıştı. Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül tarihleri arasında okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verdi.

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Yüz yüze eğitimin devamı için aşı ve PCR testi taramaları

"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" kapsamında, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında bulundurulan maske atık kutularının günlük olarak boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Ders saatleri azaltılmayacak

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün oldukça farklı zamanlara yayılacak ve Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin, okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak.