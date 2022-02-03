Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyecek
Milli Eğitim Bakanı Özer, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.
EĞİTİM 03.02.2022, 15:17 03.02.2022, 16:03
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ikinci dönemin pazartesi başlayacağını hatırlattı.
"Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" dedi.
Özer, şunları kaydetti;
Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir.
Namaz Vakti 03 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11