Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ikinci dönemin pazartesi başlayacağını hatırlattı.

"Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" dedi.

Özer, şunları kaydetti;

Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir.