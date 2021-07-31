Okumuş: aileler kendi isteğini değil, çocuğunun isteğini ön plana almalı

Okumuş, veliler çocuklarının almış olduğu puanları ve yerleşeceği yerleri sorgulamak yerine çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Aileler kendi isteğini değil, çocuğunun isteğini ön plana almalıdır diyen Eğitimci Yusuf Okumuş anne ve babaları şu sözlerle uyardı.