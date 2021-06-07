Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başladı
Haftada 2 gün yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler, diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.
EĞİTİM 07.06.2021, 13:17 07.06.2021, 16:28
Kahramanmaraş’ta ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına döndü.
Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında Kahramanmaraş’ta ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitime başlandı.
Öğrenciler, uzun bir aradan sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Okul bahçelerinde sosyal mesafe kuralına göre toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.
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