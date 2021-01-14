Para ile ödev yapan ve yaptıranlara karşı suç duyurusunda bulunuldu!
YÖK parayla tez hazırlayanlar ve hazırlatanlar hakkında suç duyurusu yaptı. YÖK hazırladığı dilekçeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
EĞİTİM 14.01.2021, 16:27 15.01.2021, 19:18
Dilekçede para karşılığı tez ya da ödev yapılan sitelerin nitelikli dolandırıcılık suça yardım suçlarını işlediği belirtildi.
Bu internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan KSÜ İİBF Dekanı Prof.Dr. Mustafa Taşlıyan bu durumun düpedüz emek hırsızlığı olduğunu ve kimsenin bunu yapmaya hakkının olmadığına dikkat çekti.
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