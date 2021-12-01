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Prof. Dr. Niyazi Can, 20. Millî Eğitim Şûrası'na Katıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20. Millî Eğitim Şûrası’nın açılış toplantısı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

EĞİTİM 01.12.2021, 19:25
Prof. Dr. Niyazi Can, 20. Millî Eğitim Şûrası'na Katıldı

20. Millî Eğitim Şûrası’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 19 kez düzenlenen şûranın; millî eğitim, eğitim camiası, öğrenci, öğretmen ve veliler açısından hassaten faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde fırsat eşitliği’ ana teması altında toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası da inşallah önümüzdeki döneme dair yol haritası niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacaktır. Şûra sonuçlarının ‘güçlü eğitim güçlü Türkiye’ mücadelemizde bizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

“Eğitimle ilgili çalışmalarımızı ‘yap-bozdan’ ziyade, eskinin kazanımlarını da koruduğumuz yeni bir ‘inşa ve tekâmül süreci’ olarak görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz. Biz başkaları gibi rövanşizm peşinde de değiliz. Biz sadece sorunları çözmenin, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız.”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuşmasına 20. Millî Eğitim Şûrası'nı himayesine alarak açılışa katılım sağlayan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak başladı.

Eğitim politikalarına yön vermek amacıyla Millî Eğitim Şûrası'nın yirmincisini gerçekleştirmeye karar verdiklerini dile getiren Bakan Özer, "Bir eğitim sistemi, toplumsal ihtiyaç ve talepleri karşılayabildiği ölçüde başarılı, işlevsel ve demokratiktir. Toplumsal taleplerin yok sayılması veya daha kötüsü baskılanması durumunda ise ancak baskıcı bir eğitim sisteminden bahsedebiliriz. Geçmişte ülkemiz, bu baskıcı eğitim düzenlemeleriyle ne yazık ki sıklıkla karşı karşıya kaldı. Bugün eğitim sistemimizde üstesinden gelmeye çalıştığımız pek çok sorunun temelinde geçmişteki toplumsal taleplerden uzak ve baskıcı eğitim politikaları yatmaktadır." dedi.

Bakan Özer, 20 yıldır eğitim alanında verilen en büyük mücadelenin bu kronik sorunların üstesinden gelerek Türkiye'yi daha ileriye taşımak olduğunu kaydetti.

20. Millî Eğitim Şurası'nın ana temasının "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olarak belirlendiğine vurgu yapan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini öyle güçlü bir şekilde sağlamalıyız ki ailelerinin sosyo-ekonomik arka planı çocuklarımızın eğitim sürecinde adaletsizliğe yol açmasın. İşte bu hedef doğrultusunda ilerlerken Türkiye'nin ortak aklını, ortak ufkunu karar alma sürecimize dâhil etmek istedik. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz 20. Millî Eğitim Şurası'nın ana temasını da özellikle "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

20. Millî Eğitim Şurası’na Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığında, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yakup Poyraz ve Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Fen Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık katıldı.

20. Millî Eğitim Şûrası’na, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Üyeleri, MEB Bakan Yardımcıları, MEB merkez teşkilatı birim amirleri, merkez ve taşra teşkilatı çalışanları, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şûra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar katıldı.

3 Aralık'a kadar sürecek şûranın birinci gün açılış töreninin ardından divan toplantısı düzenlenecek. İkinci gün özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile sürecek şûranın son gününde özel ihtisas komisyon raporları genel kurula sunularak tavsiye kararları oylanacak.

#Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan #Prof. Dr. Niyazi Can #20. Millî Eğitim Şûrası
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