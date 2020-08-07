Psikoterapist Uzmanı Sandaloğlu'ndan velilere ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu!
Haziran ayı ortalarında YKS'ye giren öğrenciler, sınav sonuçlarının ve YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacaklar.
EĞİTİM 07.08.2020, 16:49 07.08.2020, 19:02
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Hal böyle olunca öğrencilerde velilerde oldukça stresli.
Her veli elbette öğrencisinin daha iyi bir yere gitmesini ister ama öğrencide istemediği bir bölümü okuyamayacağı da realist bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.
Büyükşehir Belediyesi Psikoterapist Zeynep Sandaloğlu yaşanan bu stresli süreçte velilere ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
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