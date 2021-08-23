Sel bölgesi eğitime hazır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Sel bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Özer, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığın tamamlandığını söyledi:

"Eğer okul binasında değişiklik olması durumunda öğrencilerimizin tamamını taşımalı eğitim kapsamına aldık. Böylece öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde okullarına götüreceğiz. Öğlen ücretsiz yemeklerini yiyecekler ve akşam evlerine teslim edeceğiz.

Bu bölgedeki tüm öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini tamamını bakanlık olarak karşılayacağız. Tüm öğrencilerimize de tablet hediye edeceğiz."