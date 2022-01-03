Sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilere kötü haber kitapçılardan geldi
Dolardaki yükseliş ve düşüşler kâğıt sektörünü de etkiledi. Kâğıtta yaşanan fiyat artışıyla pahalanan kaynak kitaplar öğrencileri fotokopicilere yöneltti.
EĞİTİM 03.01.2022, 15:57
Sınavların yaklaşmasıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere kötü haber kitapçılardan geldi
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işler kitap evleri bölge sorumlusu Arif Ceyhan fotokopiden daha uyguna gelen kitaplarında mevcut olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 03 Ocak 2022
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