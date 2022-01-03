Sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilere kötü haber kitapçılardan geldi

Sınavların yaklaşmasıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere kötü haber kitapçılardan geldi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işler kitap evleri bölge sorumlusu Arif Ceyhan fotokopiden daha uyguna gelen kitaplarında mevcut olduğunu söyledi.