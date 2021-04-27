Tam kapanma kararı sonrası MEB’den yüz yüze eğitim ve sınav tarihi açıklaması

15 Nisan’dan itibaren 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, uzaktan eğitime geçilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısında tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sınavların ertelendiğini duyurdu.

“DÖNEM SINAVLARI 17 MAYIS SONRASINA ERTELENDİ”

Erdoğan’ın açıklamasının ardından MEB’den şu açıklama yapıldı:

* Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

* Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

BAKAN SELÇUK’TAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI

Tam kapanma kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım” dedi.