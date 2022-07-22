Tercih döneminde yapılması gerekenler ve yeni sistem hakkında bilgiler verdi!

YKS Sınav Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından YÖK tarafından yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu da yayımlandı.

Tercih heyecanı yaşayan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

Barajsız sistemle sınava girip soruları yanıtlamak için ter döken adaylar üniversiteye giden hayallerindeki son dönemece girmenin heyecanını yaşıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Bülbül tercih sürecinde aday öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları anlattı.