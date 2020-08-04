Tercihler için önemli ipuçları! Adayların ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar...

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine girdi.

6-14 ağustos arasında yapılacak olan tercihlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylar online olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Bülbül tercih sürecinde adayların ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususları anlattı.