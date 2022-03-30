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TOBB Fen Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi'ne konuk oldu

Üniversite adaylarıyla akademisyenlerini bir araya getirerek, üniversite ortamını yerinde görmelerini sağlayan SANKO Üniversitesi lise son sınıf öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor.

EĞİTİM 30.03.2022, 17:37
TOBB Fen Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi'ne konuk oldu

Gaziantep TOBB Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, üniversite ve tercihler hakkında önemli bilgiler verdi.

Türkiye’nin köklü ve başarılı üniversitelerinde yetişmiş öğretim elemanlarının SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığını belirten Prof. Dr. Çetin, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla geleceğin hekimlerini yetiştirdiklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi’nde lisans düzeyinde, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Çetin, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarında eğitim veriliyor” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Çetin, “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün de yer aldığı üniversitemizde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir” bilgilerini paylaştı.

Tıp Fakültesinin 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Çetin, üniversitede öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim hayatlarının ilk yılından itibaren bilimsel bir bakış açısı kazanabilmeleri için seçmeli proje dersleri uygulamaları sayesinde birer proje hayata geçirmeleri ve bu projelerin sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongrelerde sunabilme fırsatı sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Çetin, şöyle devam etti:

“Tıp Fakültelerinin önemli laboratuvarlardan biri olan Anatomi Laboratuvarımızda, her eğitim yılında yurt dışından özel olarak getirtilmekte olan tam vücut kadavralarında öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca birebir diseksiyon eğitimi alabilmektedirler.

Güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış dersliklerimizin yanı sıra, mesleki beceri, multidisiplin, fizyoloji ve bilgisayar becerileri gibi laboratuvarları içeren geniş bir laboratuvarlar altyapısına sahibiz. Bu laboratuvarlarda bebek, çocuk ve erişkin hasta simülatörleri kullanılarak öğrencilerimizin mesleki ve klinik beceri uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Bu sayede öğrencilerimiz hasta ile yüz yüze gelmeden önce, zor ve nadir vakalar konusunda becerilerini geliştirme fırsatına sahipler.”

HASTANE AVANTAJI

Öğrencilerin klinik tıp eğitimi aşamasına geçtiklerinde ise daha çok SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve klinik alt yapılarından uygulamalı eğitimleri süresince yararlanabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin evrensel bakış açısı kazanabilmeleri için, Avrupa Birliği Erasmus+ programları ile yurtdışında farklı eğitim kurumlarını ziyaret edebilmelerini, SANKONUK ve Tıpta İnovasyon Buluşmaları gibi uluslararası bilimsel organizasyonlarla uluslararası alanda tanınmış başarılı bilim insanları ile bir araya gelebilmelerini sağlıyoruz.

Paydaş üniversite olduğumuz TEKNOFEST gibi önemli platformlarda öğrencilerimizi projelerini sergilemeleri için destekliyoruz. Akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan 26 öğrenci kulübümüz, öğrencilerimizin yetenekleri ve ilgilerini çeken konularda kendilerini ifade etmelerini, geliştirmelerini ve çeşitli konularda faaliyetler düzenlemelerini sağlıyor.”

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Tıp Fakültesinde sundukları eğitimin ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunun kayıt altına alınması için başlattıkları akreditasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerine vurgu yapan Prof. Dr. Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tıp Fakültemiz Covid-19 pandemisinin başladığı andan itibaren eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için aldığı tedbirler, sağlanan teknolojik bilişim altyapısı ve aldığı Güvenli Kampüs Belgesi ile bu süreci başarılı bir biçimde sürdürmektedir.”

Sunumun ardından öğrenciler SANKO Üniversitesi’ni gezme, kütüphane, laboratuvarlar ve uygulamaları deneyimleyerek yerinde görme fırsatı buldular.

Ziyaret, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Türkan Pasinlioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen fotoğraf çekiminin ardından öğrencilere hediye takdimiyle son buldu.

#TOBB Fen Lisesi öğrencileri #SANKO Üniversitesi
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