TÖMER’de mezuniyet heyecanı!

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen program, salgın koşulları dikkate alınarak sınırlı katılımcıyla ve hibrit şekilde gerçekleştirildi. Öğrencilerin bir kısmı salonda salgın koşullarına uygun olarak yer alırken bir kısmı da video konferans yoluyla çevrim içi olarak programa katıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Poyraz, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Burak Telli, sertifika programında görev alan hocalar ve öğrenciler katıldı.

KSÜ TÖMER birimi tarafından 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen sertifika programından 42 öğrenci başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Mezuniyet programı Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında Türkçe ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunun önemine vurgu yapan Rektör Can, dünyanın pek çok yerinde Türkçenin öğretimi konusunda devletimizin farklı kurumları ile çalışmalar yaptığını, üniversitelerimizin de bu çalışmalarda görev alacak insan kaynağını yetiştirerek bu sürece katkı sağladığını ifade etti. Rektör Can, TÖMER birimi tarafından hazırlanan ve başarıyla tamamlanan sertifika programı için TÖMER yöneticilerine ve sertifika programında görev alan hocalara teşekkür etti.

TÖMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Poyraz ise konuşmasında TÖMER hakkında genel bir bilgilendirme yaptı. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusuna dikkat çeken ve bu sertifikanın öneminden bahseden Poyraz, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a TÖMER’e verdikleri desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Törende ayrıca öğrencilerin sertifika programı hakkındaki düşüncelerine de yer verildi. Hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak katılan öğrenciler, program hakkındaki memnuniyetlerini dile getirdi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.