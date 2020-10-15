TÜGVA Online Yaz Okulu sona erdi!
Bu yıl pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında eğitimler sona erdi.
EĞİTİM 15.10.2020, 17:00 15.10.2020, 19:37
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1,5 ay süren yaz okulu 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim Eğitimi, Siyer, Hadis, Kişisel Gelişim dersleri ve online bilgi yarışmalarının yapıldığı "Yaz Okulu" kapanış programına katılım sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal YILMAZ "Gençlerle Başbaşa" adlı konferansı sonrası sorduğu soruları doğru cevaplayan öğrencilere ödülleri verildi.
Burada bir açıklama yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
Ödül almaya hak kazanan öğrenciler bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise çok kanatlı nesiller yetiştirildiğine dikkat çekti.
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