Üniversite tercihlerinde ailelere tavsiyeler!
Üniversite tercihlerinin 20 Ağustosa uzamasıyla birlikte Uzman Psikolog Fulya Arabacı anne ve babalara uyarılarda bulundu.
EĞİTİM 06.08.2021, 15:02 06.08.2021, 15:09
Uzman klinik psikolog Fulya Arabacı, üniversite tercih telaşının yaşandığı bu günlerde anne ve babaların çocuklarını destekleyici ve yapıcı tutum geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Kıyaslama yapmanın çocuk üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Uzman klinik psikolog Fulya Arabacı, “Başkası ile karşılaştırılan çocuklar kendini yetersiz hissetmeye başlar. Zamanla özgüveni sarsılır” dedi.
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