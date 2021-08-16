Üniversite tercihlerinde son gün 20 Ağustos!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 2021 YKS tercihleri için tarihleri uzatma kararı aldıklarını duyurdu.
EĞİTİM 16.08.2021, 17:15 16.08.2021, 17:39
YKS kapsamında üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can süreçle ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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