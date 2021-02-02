Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.







YÖK tarafından iletilen yazıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.



ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ACİL GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ İSTENDİ



Ayrıca yazıda, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40’a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda son olarak Sağlık Bakanlığı’nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi istendi.



KÖY OKULLARI VE ANAOKULLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYOR



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, köy okulları ve anaokullarının 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı.

1 MART'TA İLKOKULLAR DA TÜM SINIF DÜZEYİNDE AÇILIYOR

1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler.