Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik toplantı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüz yüze eğitimin esaslarını görüşmek üzere tüm rektörlerin katılacağı bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Toplantıda ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’nun geleceğe dair yeni vizyonu da açıklanacak.

EĞİTİM 26.08.2021, 16:36
Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik toplantı!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim koronavirüs nedeniyle 1.5 yıldır gerçekleştirilemiyor. Bu yıl tüm üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması beklenirken, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tüm rektörlerle bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda yüz yüze eğitimin esasları ele alınacak.

İLK KEZ REKTÖRLERLE BİR ARAYA GELECEK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yarın ilk kez rektörlerle bir araya gelecek.YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK TOPLANTI

YÖK Başkanı Erol Özvar, yarın ilk kez Ankara'da rektörlerle bir araya gelecek. Yüz yüze eğitime başlanması planlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda Özvar, 'Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe dair yeni vizyonunu' paylaşacak. Rektörlerin de görüşlerini açıklayacağı toplantıda, üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin esasları değerlendirilecek.

#Yükseköğretim Kurulu #u Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar #AksuTV #aksutv haber
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