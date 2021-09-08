Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı.

Özvar, "1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak. Öğrencilerimizi heyecanla üniversitelerimize bekliyoruz" dedi.

COVID-19 ile alakalı dijital yönetim usulünü üniversitelere getirmiş olduklarını ifade eden Özvar, üniversitelerin COVID-19 ile ilgili anlık dijital verileri Sağlık Bakanlığından alabileceğini, böylece üniversitelerin, kendi öğrenci ve öğretim elemanı nüfusu ile ilgili salgının seyrini yakından izleyebileceğini kaydetti.

"Harmanlanmış eğitim usulleri ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek"

Üniversitelerde derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'unun uzaktan eğitim yoşuyla yapılabileceğini vurgulayan Özvar, "Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleri ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleri ile üniversitelerimizdeki öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Üniversitelerimizin tüm bileşenlerinin aşı olmasını bekliyoruz"

Özvar, "Üniversitelerimizin tüm bileşenlerinin aşı olmasını bekliyoruz. Eğer aşı konusunda hassasiyet gösterirlerse, öğrencilerimiz aşılarını olurlarsa, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederlerse bizler üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretimi çok daha rahat çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz" diye konuştu.