Uzaktan eğitim sürecinde psikolojik durum! Öğrenci ve veliler bu durumdan oldukça tedirgin
Koronavirüs (COVİD-19) salgının yayılmasının önlenmesi için ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde eğitim kurumları, tatil sürecine yeniden geçti. Bu durum öğrenci ve velilerin psikolojik durumunu derinden etkiliyor.
EĞİTİM 29.11.2020, 12:41
Koronavirüs (COVİD-19) salgının yayılmasının önlenmesi için ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde eğitim kurumları, tatil sürecine yeniden geçti.
MEB’in TRT işbirliğiyle kurulan ve bünyesinde altı farklı kanalı barındıran EBA TV ile başlayan Uzaktan eğitim süreci yüz yüze eğitimin başlamasıyla kısmen ara verilmişti.
Vakaların yeniden çok yüksek seviyeleri görmesiyle uzaktan eğitim sürecine de yeniden geçilmiş oldu.
Tabi bu durum öğrenci ve velilerin psikolojilerini de derinden etkiledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde görevli Psikolojik Danışman Ayşen Ergin sürecin öğrenci ve veliler açısından psikolojik boyutlarını Aksu Haber’e anlattı.
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