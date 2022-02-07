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Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak.

EĞİTİM 07.02.2022, 09:08
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan'da

Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi. 

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak. İkinci dönem 17 Haziran Cuma sona erecek.

Uzmanlardan ailelere uyarı

Tatil boyunca okul zamanındaki kurallarda esnemeler yaşandı. Ailelerin çocuklarını bu kurallara tekrardan adapte etmesi büyük önem taşıyor. 

"Uyku düzeninin toparlanması iyi olacaktır"

Ailelere tavsiyelerde bulunan Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, "15 günlük bir tatili geride bırakıyoruz ve çocukların yemek ve uyku düzenleri biraz bozuldu. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar ilk zamanlar sabah kalkmakta zorlanacaklar. Uyku düzeninin toparlanması çok iyi olacaktır" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, okula gitmekte isteksiz olan öğrencilerin velilerinin anlayışlı davranması gerektiğinin altını çiziyor.

"Okula gitmek istemeyenlere karşı anlayışlı olunmalı"

Ergün, "'Ben okula gitmek istemiyorum, sıkıldım, tatil bana yetmiyor' diyen çocuklar olacaktır ama biliyorsunuz nisan ayında bir ara tatil daha var. Belki çocukları böyle motive etmemiz gerekecek. Ağlayan ve çok tepki gösteren çocuklar olursa anlayışlı olmaya çalışsınlar" dedi.  

Yeni atanan öğretmenler göreve başlıyor

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) ilk kez bu yılki yarıyıl tatilinde uyguladı.

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katıldı.

#Okul #tatil #ders #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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