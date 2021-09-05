Yeni dönem başlıyor: Hangi önlemler alınacak?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni eğitim öğretim yılı öncesinde PCR testi genelgesi göndermişti.

Yarın itibarıyla aşısı tamamlanmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerden 48 saat içinde sonuçlanmış negatif PCR testi istenecek.

PCR testi düzenlemesi 18 yaş ve üstü vatandaşlar için geçerli olacak.

Eğitim personelinden de düzenli PCR testi istenecek

Öğrencilerle temas eden aşı olmamış eğitim personeli, kantin çalışanları, servis şoförleri ve rehber personelinden de PCR testi istenecek.

Aşı olmamış öğretmen ve okul personelinin haftada 2 kez PCR testi görülecek.

PCR sonuçları okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları bulundurulacak ve bunların günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları öneriliyor.

Servislerde oturma listesi oluşturulacak

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak. Böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

Yolculuklarda PCR testi istenecek

Uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları için de PCR testi gerekecek.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu.

Konser, tiyatro, sinema için PCR şartı

Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler için PCR testlerinin ibraz edilmesi gerekecek. 48 saat içinde yapılan negatif PCR testi olmayanlar etkinliklere katılamayacak.

Aşı olmayan işçiye PCR şartı

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek.