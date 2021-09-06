Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim ve öğretim yılı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde başladı.

Okullarda ve servislerde hijyen tedbirlerinden taviz verilmeyecek. Yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyacı için 650 milyon lira ödenek gönderildi. 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Okullardaki ortak alanlara el antiseptikleri konuldu. Maske ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı temin edecek. Maske atık kutuları günlük boşaltılacak. Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

Aşı olmayan öğretmen ve çalışanlar PCR testi verecek

Ders saatleri azaltılmayacak. Bir dersin süresi 40 dakikayı aşmayacak. Teneffüs ve beslenme saatleri, kalabalık oluşmaması için farklı zamanlarda planlanacak.

Velilerden HES kodu istenecek

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları sürekli takip altında olacak.

Veli ve ziyaretçiler zorunlu haller dışında okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında 'Risksiz' onayı istenecek.

Okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için 'Bilgilendirme Formu' verilecek.