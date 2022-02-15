YKS 2022'de neler değişti? YKS 2022 puanı nasıl hesaplanacak?

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

Konu ile ilgili birçok merak edilen soruya açıklık getiren Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ahmet Bülbül sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgiler paylaştı.