YKS adayları sınava girişte yeni düzenleme! Artık bunlarla girebilecekler...

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek" dedi.

EĞİTİM 22.06.2020, 11:11 22.06.2020, 11:37
29
YKS adayları sınava girişte yeni düzenleme! Artık bunlarla girebilecekler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı. 

Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını bildiren Aygün, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını, ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini hatırlattı.

2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarının altını çizen Aygün, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.

Bu kapsamda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını ve adaylara 165 dakika süre verileceğini kaydeden Aygün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerektiğine işaret eden Aygün, "Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak" ifadelerini kullandı.

Sınavda alınacak önlemler

Sınav için ÖSYM olarak tüm hazırlıkları yakından takip ettiklerini bildiren ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecekler.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

Koronavirüs durumu olan adaylar ayrı binalarda sınava alınacak

Halis Aygün, koronavirüs durumu olan adaylara yönelik açıklamasında ise şunları kaydetti:

"Koronavirüs durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Koronavirüs tanısı konulmuş adaylar, tedavisi tamamlanıp karantina sürecinde olan adaylar, koronavirüs vakası ile teması olup karantina sürecinde olan adaylar ve koronavirüs şüphesi olan adayların sınavdan önce bu durumlarını ÖSYM Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacak, yeni atandıkları bu binalarda ayrı salonlarda sınava girecekler, ilk atandıkları sınav binasına gitmeyecekler."

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarının, 28 Temmuz 2020'de açıklanacağını sözlerine ekledi.  

#ÖSYM #YKS #Ölçme #Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
İmsak 03:17
Güneş 05:05
Öğle 12:39
İkindi 16:32
Akşam 20:04
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 27 56
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Gaziantep FK 28 34
10. Antalyaspor 27 33
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 27 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Altay 29 46
4. Bursaspor 29 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Ümraniye 29 41
9. Giresunspor 28 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 28 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 30 83
2. Man City 29 60
3. Leicester City 30 54
4. Chelsea 30 51
5. M. United 30 46
6. Wolverhampton 30 46
7. Sheffield United 30 44
8. Tottenham 30 42
9. Crystal Palace 30 42
10. Arsenal 30 40
11. Burnley 29 39
12. Everton 30 38
13. Newcastle 30 38
14. Southampton 30 37
15. Brighton 30 32
16. Watford 30 28
17. West Ham 30 27
18. Bournemouth 30 27
19. Aston Villa 30 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 65
2. Barcelona 30 65
3. Atletico Madrid 30 52
4. Sevilla 30 52
5. Getafe 30 48
6. Real Sociedad 30 47
7. Villarreal 30 47
8. Valencia 30 46
9. Athletic Bilbao 30 42
10. Granada 30 42
11. Levante 30 38
12. Osasuna 30 35
13. Deportivo Alaves 30 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 30 33
16. Celta de Vigo 30 30
17. Eibar 30 29
18. Mallorca 30 26
19. Leganés 30 24
20. Espanyol 30 24