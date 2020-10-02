YKS Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.



Adaylar sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfasında ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Aygün, "2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, üniversite eğitimlerinde başarılar diliyorum. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ek Yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasıyla birlikte 2020-YKS’nin tüm süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçlere katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.