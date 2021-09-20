YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor

Üniversite 2.tercih tarihleri ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının ardından gözler başvuru işlemlerine çevrildi.

İstedikleri üniversite programlarına yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürürken tarih aralığı da belli oldu.

Öte yandan; merakla beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı ve YKS ek tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. İşte YKS ek tercih sürecine yönelik ayrıntılı bilgiler.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI!

YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA