YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
EĞİTİM 01.06.2022, 09:21
Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.
Aygün, adayların merakla beklediği 2022 YKS giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerine, ÖSYM'nin internet adresi ya da mobil uygulamasından ulaşabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Namaz Vakti 01 Haziran 2022
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|73
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|38
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|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
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|38
|57
|9. Adana Demirspor
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|55
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|11. Kasımpaşa
|38
|53
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|38
|53
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|36
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|38
|34
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|28
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|20
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|O
|P
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|70
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|70
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|36
|62
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|60
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|36
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|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31