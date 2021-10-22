YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapabilecek.