YKS tercih maratonu sürüyor!

6 Ağustos'ta başlayan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemleri 14 Ağustos 2020 tarihine kadar 'https://ais.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak

Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkçe öğretmeni Kurtuluş Şükür, öğrenci ve velilerin tercih döneminde dikkat etmesi gereken hususlara değindi.

Konuşmasının devamında Şükür, öğrenci yaptığı tercihte bir üniversiteye yerleştirildiğinde gitmediği takdirde puanının düşeceği uyarısında bulundu.