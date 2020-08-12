YKS tercih siteminde ne gibi değişiklikler oldu?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardında tercih süreci başladı. Bu yıl sınava giren adaylar tercihlerde bazı farklılıklarla karşılaştılar.

Bu farklılıkların en başında tercihlerin online yapılması geldi. Ardından puanlama ve sınav sorularının kolay olmasından kaynaklı hesaplama sistemindeki değişikliklerde gözden kaçmadı.

Tercih sisteminde yapılan bazı değişiklikleri Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı İbrahim Yıldız Aksu Haber’e değerlendirdi.