YKS’ye sayılı günler kala altın tavsiyeler!

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturumda düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bu yıl baraj puanı uygulanmayacak.

Bu nedenle rekor başvuru alan YKS’ye 3 milyon 243 bin 425 adayın girmesi bekleniyor. Sınava sayılı günler kala, bu son zamanların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Klinik psikolog Özge Özger Zabun Aksu Habere anlattı.