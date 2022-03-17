YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna’dan başvuru yapan Türk öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçti
YÖK Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'da öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan Türk öğrencilerin başvurularının birkaç gün içinde tamamlanacağını belirterek, "Şu ana kadar başvuru yapan öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçti" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile imzalanan "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" törenine katıldı.
Özvar, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'da öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan Türk öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi verdi:
"Bugün itibarıyla YÖK tarafından resmi web sitemizden başvuru yapan öğrenci 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor. Birkaç gün içerisinde başvuran öğrencilerle ilgili işlemler tamamlanacaktır. Bu işlemlere göre Türkiye'de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler ilgili üniversitelere ki onları da paylaşacağız, ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaklardır. Gerekli puan veya ilgili şartları taşımayan öğrenciler ise özel öğrencilik imkanından faydalanabileceklerdir."
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