YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

Şehirlere özgü kültür yönetimi planlarının yapılmasının önemi ve kültür alanlarının gittikçe gelişmesi bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda YÖK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek konuyla ilgili bir ihtiyaç analizi yapmışlardır.

Milli kültür politikaları istikametinde kültür unsurlarını ve kültürel kurumları destekleyecek akademik faaliyetler yapılması maksadıyla ve memleketimizin zengin kültür mirasının çok yönlü bir değerlendirilmesi için gerekli disiplinlerarası bir bakışı yerleştirecek tarzda.

Üç üniversitemizde "Kültür Politikaları ve Yönetimi Yüksek Lisans Programları" açılmıştır. Hayırlı olsun...