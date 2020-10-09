Yüz yüze eğitim başlıyor! Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?
Yüz yüze eğitimde yeni dönem 12 Ekim'de başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında genişletilen yüz yüze eğitimde öğrencilere ve ailelere büyük görevler düşüyor.
EĞİTİM 09.10.2020, 17:44 10.10.2020, 16:38
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Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Naime Tokur bu süreçte öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gereken konularla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
İlkokul öğrencileri ve veliler için yepyeni bir dönem başlıyor. Bu noktada sürecin başarılı geçmesi için uzmanı Dr. Naime Tokur velilere bazı tavsiyelerde bulundu.
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|2. Fenerbahçe
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|7
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
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|4
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|4
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|2
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|2
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|1
|21. Başakşehir
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|1
|Takımlar
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|P
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|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
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|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2