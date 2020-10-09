Yüz yüze eğitim başlıyor! Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Naime Tokur bu süreçte öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gereken konularla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

İlkokul öğrencileri ve veliler için yepyeni bir dönem başlıyor. Bu noktada sürecin başarılı geçmesi için uzmanı Dr. Naime Tokur velilere bazı tavsiyelerde bulundu.