Yüz yüze eğitimde kararlar açıklandı! Tablet, devamsızlık, okul kaç gün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitimle ilgili müjdeleri peş peşe sıralamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, detaylar hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Veliler çocuklarını okula göndermek zorunda mı, Tabletler ne zaman, nasıl verilecek, yüz yüze eğitimde devamsızlık olacak mı, okula kaç gün gidilecek gibi sorular yanıt buldu. İşte Bakan Selçuk'un milyonlarca öğrenci ve velilin merak ettiği soruları yanıtladığı haberimiz...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın toplantısı yaptı.

İSTEMEYEN VELİLER GÖNDERMEYECEK

Süreci planladığımız şekilde ikinci aşamaya geçmeye hazırız.İsteyen veli öğrenciyi okula gönderecek istemeyene esneklik sağlanacak.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYORUZ"

Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakında izliyor ve süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan, özel gereksinimi olan velilelerimizin çağrılarını takip ettik. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu görmüş olduk. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirilmesi doğrultusundan öğrenme kayıplarını dikkate alarak yüz yüze eğitime geçiyoruz.

Okullar tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak dünyada eğitime başladı. Ancak biz daha aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

31 Ağustos pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. ilkokul 2, 3, 4, 8, 12 ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız.





ÖĞRENCİLER OKULA KAÇ GÜN GİDECEK?

Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar.

OKULLARDA DEVAMSIZLIK OLACAK MI? OKULA GİTMEYENLER DEVAMSIZ SAYILACAK MI?

Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar.

SINIF MEVCUTLARI NASIL OLACAK?

Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bunları sizinle paylaşacağız.



Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

500 BİN TABLET NE ZAMAN, NASIL DAĞITILACAK?

İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik.

Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.