Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Okul bahçesinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflara alındı.

Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Kahramanmaraş Onikişubat Gazi Ortaokulunu Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Bulut, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Adem Öztürk ve Onikişubat İlçe millî Eğitim Şube Müdürü Halil Akyürek ile ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek Pandemi süreci nedeniyle okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekerek, sağlıklı ve başarılı bir eğitim diledi.