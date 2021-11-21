Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

Eğitim dönemindeki ilk ara tatil yarın sabah itirabiyle sona eriyor.

Bunun üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurguladı.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

Öğrenci ve öğretmenlerin, ara tatil haftasında dinlendiklerini belirten Bakan Mahmut Özer, “6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"850 BİN SINIFTAN 66'SI KAPALI OLACAK"

Ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, “22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.” dedi.

"İKİ DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 88'E ÇIKTI"

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88’e yükseldiğini belirterek, “6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarı ile bu oranın yüzde 88’e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5’ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması.” açıklamasında bulundu.