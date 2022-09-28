Lise eğitimini tamamlayarak 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güngör, bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4'üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı nedeniyle memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu bırakarak babasının işlerini devraldı.

Ticaret hayatının ardından Güngör, yaklaşık 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

Bu süreçte okuma ve öğrenme hevesi hiç geçmeyen Güngör, Yükseköğretim Kurulunun kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesinin ardından üniversite eğitimini tamamlamaya karar verdi.

Gerekli düzenlemelerin ardından İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanan Güngör, huzurevi idaresi tarafından düzenlenen törende kendisi için hazırlanan pastayı kesti, arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı ve kaydını yaptırmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesinin yolunu tuttu.

