İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.

Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı.

Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.

Kaçan 4 kişi için ekipler tarafından aranıyor

Yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.