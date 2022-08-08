İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden alkollü 4 kişi, güvenlik görevlilerince içeriye alınmadı.
Duruma kızan 4 kişi, kapıdaki görevlilerle tartışıp kavga etmeye başladı.
Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.
Kaçan 4 kişi için ekipler tarafından aranıyor
Yaralı polis, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.